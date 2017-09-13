Цена нефти Brent превысила $55

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,36% и составила $55,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $55 за баррель 19 апреля 2017 г.

При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:30 мск прибавил 0,17%, до 57,81 руб., евро опустился на 0,35%, до 68,77 руб.