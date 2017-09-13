Суд закрепил за Адыгеей исключительное право на производство адыгейского сыра

МАЙКОП, 13 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Право производить сыр под брендом "адыгейский" официально закреплено только за работающими на территории Адыгеи предприятиями, соответствующее решение вынесено Судом по интеллектуальным правам. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы республики.

"Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассацию четырех бизнесменов из других регионов, которые боролись за право производить сыр под брендом "адыгейский" за пределами Адыгеи. Право выпускать сыр только в Адыгее было признано еще в апреле, и сейчас подтверждено. Коммерческое использование бренда в других регионах запрещено", - отметили в пресс-службе.

Там же уточнили, что в решении суда говорится, что производство адыгейского сыра и его особые вкусовые качества во многом определены национальными особенностями. Это продукт, который готовится по традиционным технологиям и непременно с использованием ручного труда.

По прогнозам экспертов, решение суда в пользу предпринимателей Адыгеи позитивно отразится на отрасли. Сыроделы региона смогут нарастить объемы производства, расширить географию сбыта продукции. В настоящее время в России и СНГ продается до 1 тыс. тонн адыгейского сыра в месяц. Контроль качества ведется созданным в июне Союзом производителей адыгейского сыра, добавили в пресс-службе.

Как прокомментировали ТАСС в минсельхозе республики, за минувший год предприятиями Адыгеи произведено 11,5 тыс. тонн сыра, заготовлено и переработано 134 тыс. тонн молока, отгружено продукции на 5,3 млрд рублей. Удельный вес молочной отрасли в объеме производства пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 20%. На данный момент адыгейский сыр производят восемь крупных и средних молокоперерабатывающих заводов, а также индивидуальные предприниматели-сыроделы, на долю которых приходится 10% от общего объема производства.

"Производимые в Адыгее сыры, которые сегодня поставляются во многие мегаполисы страны, - сулугуни, чечил, брынза и собственно "Адыгейский" - обладают высокими вкусовыми качествами и соответствуют всем стандартам ГОСТа. Предприятия Адыгеи нацелены на импортозамещение, установленное на них оборудование позволяет изготавливать практически любой вид мягких и полутвердых сыров. В том числе и те, что изготавливают за пределами страны, и ввоз которых запрещен. Производимый в Адыгее сыр поставляется во все мегаполисы страны, продукция молочных заводов республики представлена в крупнейших торговых сетях", - резюмировали в Минсельхозе республики.