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Норвежский министр: к 2050 году страна будет зарабатывать на рыбе больше, чем на нефти

Экономика и бизнес
13 сентября, 19:53 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

В этом году Норвегия экспортирует рыбы и морепродуктов приблизительно на $12,75 млрд, добавил Пер Сандберг

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ОСЛО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия, являющаяся вторым после России поставщиком углеводородов на европейский рынок, к 2050 году сможет зарабатывать на рыбе больше, чем сейчас на нефти и газе. Об этом в интервью ТАСС накануне визита в Санкт-Петербург 14-15 сентября рассказал глава Министерства рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг.

Интервью

Пер Сандберг

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"У нас есть план, который подготовлен серьезными специалистами. Если все будет идти хорошо, то в этом году мы экспортируем рыбы и морепродуктов на 100 млрд норвежских крон ($12,75 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС). Однако, как утверждают норвежские эксперты, при правильном подходе к 2050 году мы сможем увеличить этот показатель в пять - шесть раз. В этом случае доходы Норвегии от рыбоводства и рыболовства станут больше, чем от продажи нефти", - рассказал министр.

В 2016 году суммарная стоимость экспортированных Норвегией нефти и газа составила 350 млрд крон ($44,5 млрд), что равно 47% от общего объема норвежского товарного экспорта. Представители отрасли признают, что норвежские нефтегазовые запасы постепенно уменьшаются, но уверены, что страна еще несколько десятилетий будет оставаться крупным экспортером углеводородов. Когда в прошлом году баррель нефти сравнялся по стоимости с одним крупным атлантическим лососем (семгой), в норвежской прессе начали писать о том, что рыба станет для скандинавского королевства новой нефтью.

По словам Сандберга, добиться этого и в разы увеличить экспорт можно будет только за счет аквакультуры - искусственного разведения рыбы. Министр отметил, что Россия, как и другие страны мира, видят потенциал этой отрасли, и предложил российским и норвежским ученым вместе подумать о том, какие еще виды морских организмов можно успешно разводить, извлекая из этого прибыль.

"Россией и Норвегией накоплены огромные знания и опыт в сфере нефтедобычи. Это те знания, которые могут пригодиться и в аквакультуре. Не постесняюсь сказать, что у Норвегии есть передовые технологии, оборудование и опыт в сфере морского разведения рыбы, и сейчас мы все больше их экспортируем, в том числе в РФ. Эти технологии стремительно развиваются и, думаю, что у наших стран есть чему поучиться друг у друга", - указал Сандберг.

Он также подчеркнул, что другим странам следует брать пример с Норвегии и РФ, которые уже много десятилетий совместно управляют общим для двух стран запасом баренцевоморской трески. В прошлом году квота на ее вылов составила 890 тыс. т, тогда как в 2010 году достигала всего 340 тыс. Однако Сандберг говорит, что ученые рекомендуют несколько снизить квоту в 2018 году, чтобы не допустить истощения запасов.

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