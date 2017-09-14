Министр торговли Таиланда сообщил, что РФ заинтересована в проектах на востоке королевства

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БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Министр торговли Таиланда Апиради Тантрапорн утверждает, что Россия заинтересована в участии в инвестиционных проектах на восточном побережье королевства, в частности, в рамках инициативы "Восточный экономический коридор" (ВЭК).
По его словам, вопрос привлечения инвестиций обсуждался ранее на этой неделе в ходе встречи в Маниле с заместителем министра экономического развития Алексеем Груздевым. "У нас была двусторонняя встреча, в ходе которой господин Груздев сообщил о намерении российских компаний инвестировать в ВЭК", - цитирует Апиради Тантрапорн в четверг газета Bangkok Post.
Издание отмечает, что в скором времени в Таиланде ожидают визит одного из российских чиновников для дальнейшего обсуждения совместных проектов.
"Восточный экономический коридор" - один из флагманских проектов правительства Таиланда на территории провинций Чонбури, Районг и Чаченгсау, расположенных на восточном побережье королевства. Инвесторам экономической зоны предлагается развивать проекты в области робототехники, автомобилестроения, биотехнологий, сельского хозяйства, медицины.
Правительствами России и Таиланда поставлена задача довести товарооборот между странами до $10 млрд к 2020 году. Объем торговли в 2016 году между странами, согласно таиландской статистике, составил $1,964 млрд. В первом полугодии 2017 года зафиксирован его существенный рост. Торговый оборот в период с января по май увеличился на 79,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $1,15 млрд.