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Cуд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на штраф в размере $6,7 млрд

Экономика и бизнес
14 сентября, 11:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС

Ранее "Газпром" подал заявление с требованием пересмотреть решение о взыскании $6,7 млрд штрафа и пени, наложенных на компанию Антимонопольным комитетом страны

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Материал из 1 страницы
Верховный суд Украины

Верховный суд Украины

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на взыскание штрафа в размере $6,7 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство УНН.

"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом", - приводит агентство слова пресс-секретаря суда.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на ПАО "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,36 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Впоследствии АМКУ насчитал 100-процентную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд гривен.

В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен ($6,7 млрд) штрафа и пени, наложенных на компанию Антимонопольным комитетом страны.

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