Cуд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на штраф в размере $6,7 млрд

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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на взыскание штрафа в размере $6,7 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство УНН.
"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом", - приводит агентство слова пресс-секретаря суда.
В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на ПАО "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,36 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Впоследствии АМКУ насчитал 100-процентную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд гривен.
В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен ($6,7 млрд) штрафа и пени, наложенных на компанию Антимонопольным комитетом страны.