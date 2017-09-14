Cуд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на штраф в размере $6,7 млрд

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции на взыскание штрафа в размере $6,7 млрд. Об этом в четверг сообщило агентство УНН.

"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом", - приводит агентство слова пресс-секретаря суда.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на ПАО "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,36 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Впоследствии АМКУ насчитал 100-процентную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд гривен.

В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен ($6,7 млрд) штрафа и пени, наложенных на компанию Антимонопольным комитетом страны.