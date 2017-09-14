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Почти 130 модулей на $10 млрд завезли в ЯНАО для строительства завода "Ямал СПГ"

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:44 UTC+3

Общий вес завезенных модулей превышает 613 тыс. тонн

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ТАСС, 14 сентября. Почти 130 модульных конструкций общей стоимостью 10 млрд долларов завезли в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) "Ямал СПГ". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе региональной таможни.

"Всего за период строительства завода с 2014 года по настоящее время ввезено 129 модулей, общий вес и стоимость которых составил более 613 тыс. тонн и 10 млрд долларов соответственно", - сказали в пресс-службе.

По данным таможни, в сентябре планируется ввоз последних двух модульных конструкций, необходимых для возведения завода. "Это обеспечит возможность запуска по проектным срокам линий отгрузки сжиженного природного газа на круглогодичной основе. Запуск первой очереди завода СПГ запланирован на четвертый квартал текущего года", - уточнили в таможне.

О проекте

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству СПГ  мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Законтрактовано 96% от будущего объема СПГ.

Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основными потребителями СПГ, произведенного на заводе, будут страны Азиатско-Тихоокеанского региона - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

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