Лесной отрасли необходимо более 10 тыс. специалистов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лесная отрасль в России испытывает острый дефицит специалистов, заявил в четверг на открытии мероприятий, посвященных Дню работников леса, начальник Управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза Владимир Дмитриев.

"Общая потребность в специалистах оценивается как необходимый приток кадров не меньше 10-15 тыс. человек, - сказал Дмитриев. - Согласно мониторингу кадровой ситуации в отрасли, в ней имеется порядка 70 тыс. человек, 58 тыс. из них заняты непосредственно в лесном хозяйстве. Основная часть наших кадров сосредоточена в лесничествах и лесопарках".

По словам чиновника, ежегодно отрасль покидает 10-11 тыс. человек, и на их место не всегда приходят профессиональные кадры. Для решения проблемы Дмитриев призвал к формированию контрольных цифр приема в вузах. Он добавил, что по этому вопросу ведется большая работа с Минобрнауки.

Начальник управления Рослесхоза акцентировал внимание на необходимости подготовки молодых специалистов, для чего предложил организовывать обязательные производственные практики для учащихся. Кроме того, Дмитриев призвал к разработке программы по привлечению молодых специалистов в лесное хозяйство. Для этого он считает целесообразным проведение всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства, например, "Лучший лесной пожарный".