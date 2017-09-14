Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лесной отрасли необходимо более 10 тыс. специалистов

Экономика и бизнес
14 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Начальник Управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза Владимир Дмитриев отметил, что по этому вопросу ведется большая работа с Минобрнауки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лесная отрасль в России испытывает острый дефицит специалистов, заявил в четверг на открытии мероприятий, посвященных Дню работников леса, начальник Управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза Владимир Дмитриев.

"Общая потребность в специалистах оценивается как необходимый приток кадров не меньше 10-15 тыс. человек, - сказал Дмитриев. - Согласно мониторингу кадровой ситуации в отрасли, в ней имеется порядка 70 тыс. человек, 58 тыс. из них заняты непосредственно в лесном хозяйстве. Основная часть наших кадров сосредоточена в лесничествах и лесопарках".

По словам чиновника, ежегодно отрасль покидает 10-11 тыс. человек, и на их место не всегда приходят профессиональные кадры. Для решения проблемы Дмитриев призвал к формированию контрольных цифр приема в вузах. Он добавил, что по этому вопросу ведется большая работа с Минобрнауки.

Начальник управления Рослесхоза акцентировал внимание на необходимости подготовки молодых специалистов, для чего предложил организовывать обязательные производственные практики для учащихся. Кроме того, Дмитриев призвал к разработке программы по привлечению молодых специалистов в лесное хозяйство. Для этого он считает целесообразным проведение всероссийских и международных конкурсов профессионального мастерства, например, "Лучший лесной пожарный".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеля
3
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Еврокоммисар по энергетике: проект "Северный поток - 2" не отвечает целям ЕС
6
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
7
Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама