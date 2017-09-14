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Комитет Госдумы поддержал штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Экономика и бизнес
14 сентября, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Данная инициатива является сопутствующей к резонансному законопроекту об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы для операторов поисковых систем в интернете за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Данная депутатская инициатива является сопутствующей к резонансному законопроекту об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

"Неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы, <...> включенные в перечень сведений об информационных ресурсах, <...> доступ к которым на территории РФ ограничен, "будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей", - говорится в проекте поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, подготовленном депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Аналогичные штрафы планируется ввести за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Закон об анонимайзерах

Согласно принятому закону, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.

После вхождения во ФГИС анонимайзер в течение трех дней должен будет "обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ" программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик - прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на "случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен", при условии, что круг пользователей их владельцами заранее определен и использование "осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование", говорится в законе.

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Персоны
Рыжак, Николай Иванович Ющенко, Александр Андреевич Кудрявцев, Максим Георгиевич
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КПРФ "Единая Россия" "Справедливая Россия"
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