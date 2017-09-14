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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Запрет на промышленный вылов байкальского омуля может быть введен в течение месяца, когда Министерство юстиции РФ зарегистрирует приказ. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Запрет будет введен уже скоро. Такие изменения в правила рыболовства для Байкальского бассейна мы внесли, сейчас ждем регистрацию соответствующего приказа Минсельхоза России в Минюсте. Им предусмотрен запрет на промышленный вылов. Думаю, что документ будет зарегистрирован в ближайший месяц", - заявил он.
Впервые за много лет биомасса омуля уменьшилась в 2008 году до значений ниже 20 тыс. т, а по итогам 2015 года - до 10 тыс. т. Динамика сокращения популяции была названа критической с риском полного ее исчезновения в течение нескольких лет. Причинами сложившейся ситуации ученые называют общую экологическую ситуацию, установившееся маловодье в бассейне Байкала, наблюдающуюся не первый год засуху и браконьерство. Единственный в истории запрет промыслового вылова байкальского омуля действовал с 1969 по 1982 год: первые шесть лет существовал полный запрет, в последующие семь лет рыба вылавливалась для научной разведки и экспериментально.
В связи с этим Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках. В ней предусмотрено установление запрета на добычу этой рыбы в Байкале сроком на три года. В июне 2017 года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что запрет планируется ввести с 2018 года.
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.