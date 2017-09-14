ЦБ РФ: концепция санации страховщиков может измениться

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ранее предложенный Банком России механизм санации страховых компаний может быть изменен, сообщил журналистам замначальника управления регулирования деятельности на рынке страхования департамента страхового рынка ЦБ Роман Точилин.
"Мы прорабатываем предложения, они у нас в процессе. Сказать, что он [законопроект по санации] закончен или утвержден, - нет такого. Пока мы очень сильно его перерабатываем, он каждый день меняется", - сказал он.
В июне ЦБ предложил механизм санации страховых компаний, аналогичный банковскому механизму. Сейчас процедуры финансового оздоровления на страховом рынке не существует. Санировать страховщиков предполагалось путем прямой докапитализации Банком России (и затем продавать новому собственнику) или с привлечением стороннего инвестора.
ЦБ рассчитывал на законодательное введение механизма санации страховщиков в конце 2017 - начале 2018 года, сообщал ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.