Абызов назвал нецелесообразным ограничивать число проверок бизнеса одним разом в три года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов назвал нецелесообразным законодательное закрепление требований по организации проверок предпринимателей один раз в три года. Об этом говорится в письме Абызова в Минэкономразвития РФ (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

Как ранее сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" поручил Минэкономразвития и министру Абызову до 15 сентября рассмотреть предложения по установлению в законодательстве требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года, в рамках которых предусмотреть возможность выбора календарного графика проверок.

Абызов отмечает, что такое предложение "не учитывает особенности организации и проведения проверок на базе риск-ориентированного подхода, предусматривающего дифференциацию сроков проведения проверочных мероприятий подконтрольных субъектов в зависимости от степени потенциальной угрозы причинения ими вреда охраняемым законом ценностям".

"В связи с изложенным законодательное закрепление требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года считаю нецелесообразным", - говорится в письме министра.

При этом Абызов предложил предоставить бизнесменам возможность определять период проведения плановых проверок исходя из специфики осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Он отмечает, что это можно обеспечить в рамках расширения функциональных возможностей ФГИС "Единый реестр проверок".

Приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Старшим должностным лицом, отвечающим за реализацию этой приоритетной программы в правительстве, является Абызов.

Ключевыми целями реформы, определенными в паспорте приоритетной программы, являются снижение ущерба по контролируемым государством рискам, сокращение административной нагрузки на бизнес и повышение качества всей системы государственного контроля.