Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Абызов назвал нецелесообразным ограничивать число проверок бизнеса одним разом в три года

Экономика и бизнес
14 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

При этом министр по вопросам Открытого правительства предложил предоставить бизнесменам возможность определять период проведения плановых проверок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов назвал нецелесообразным законодательное закрепление требований по организации проверок предпринимателей один раз в три года. Об этом говорится в письме Абызова в Минэкономразвития РФ (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

Как ранее сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия" поручил Минэкономразвития и министру Абызову до 15 сентября рассмотреть предложения по установлению в законодательстве требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года, в рамках которых предусмотреть возможность выбора календарного графика проверок.

Абызов отмечает, что такое предложение "не учитывает особенности организации и проведения проверок на базе риск-ориентированного подхода, предусматривающего дифференциацию сроков проведения проверочных мероприятий подконтрольных субъектов в зависимости от степени потенциальной угрозы причинения ими вреда охраняемым законом ценностям".

"В связи с изложенным законодательное закрепление требований по организации и проведению проверок субъектов предпринимательства раз в три года считаю нецелесообразным", - говорится в письме министра.

При этом Абызов предложил предоставить бизнесменам возможность определять период проведения плановых проверок исходя из специфики осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. Он отмечает, что это можно обеспечить в рамках расширения функциональных возможностей ФГИС "Единый реестр проверок".

Приоритетная программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Старшим должностным лицом, отвечающим за реализацию этой приоритетной программы в правительстве, является Абызов.

Ключевыми целями реформы, определенными в паспорте приоритетной программы, являются снижение ущерба по контролируемым государством рискам, сокращение административной нагрузки на бизнес и повышение качества всей системы государственного контроля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Абызов, Михаил Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама