Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Атомстройэкспорт" создаст платформу "Умный город" в Нижегородской области

Экономика и бизнес
14 сентября, 17:36 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, сентября. /ТАСС

Проект предполагает внедрение цифровых технологий в хозяйство и городскую среду

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с акционерным обществом Инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт" (АО ИК "АСЭ"), которое предполагает взаимодействие в сфере разработки и внедрения продуктов на основе цифровых технологий в промышленности и других отраслях, об этом в четверг журналистам рассказал глава региона Валерий Шанцев в ходе шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.

По его словам, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде планируют создать платформу "Умный город".

"Мы сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с АО "Атомстройэкспорт"... Мне понравился проект "Умный город" - ...когда цифровые технологии на платформах, разработанных учеными, будут внедряться в наше городское хозяйство, городскую среду, это существенно сократит наши затраты в этих направлениях... и время оказания услуг. Большинство продукции будет оцифровано и будет межведомственное согласование"- рассказал Шанцев.

По словам старшего вице-президента по развитию АО ИК "АСЭ" Ивана Борисова, подписанное соглашение предусматривает три направления. По первому будет создан единый индустриальный каталог предприятий и продукции, производимой в регионе, которым смогут пользоваться как заказчики из атомной промышленности, так и из других отраслей.

"Второе - мы стартуем в привлечении компаний нижегородского IT-кластера. <…> К тому, чтобы они начинали разрабатывать приложения для нашей платформы 3D. И третье - мы собираемся развернуть платформу "Умный город" в самом Нижнем Новгороде и в других городах региона", - добавил Борисов.

О компании

"Атомстройэкспорт" - управляющая организация группы компаний АSE, которая была создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Росатома путем объединения ведущих компаний отрасли. АSE - один из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимает 30% глобального рынка сооружения АЭС.

Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран - почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

АSE является разработчиком программного продукта высокой сложности - системы Multi-D, которая позволяет осуществлять управление проектами по сооружению сложных инженерных объектов, управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество. Указанная система является основой для разработки отечественной цифровой платформы для ключевых отраслей экономики.

О бизнес-саммите

Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тысяч деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.

Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шанцев, Валерий Павлинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама