"Атомстройэкспорт" создаст платформу "Умный город" в Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с акционерным обществом Инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт" (АО ИК "АСЭ"), которое предполагает взаимодействие в сфере разработки и внедрения продуктов на основе цифровых технологий в промышленности и других отраслях, об этом в четверг журналистам рассказал глава региона Валерий Шанцев в ходе шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.
По его словам, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде планируют создать платформу "Умный город".
"Мы сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с АО "Атомстройэкспорт"... Мне понравился проект "Умный город" - ...когда цифровые технологии на платформах, разработанных учеными, будут внедряться в наше городское хозяйство, городскую среду, это существенно сократит наши затраты в этих направлениях... и время оказания услуг. Большинство продукции будет оцифровано и будет межведомственное согласование"- рассказал Шанцев.
По словам старшего вице-президента по развитию АО ИК "АСЭ" Ивана Борисова, подписанное соглашение предусматривает три направления. По первому будет создан единый индустриальный каталог предприятий и продукции, производимой в регионе, которым смогут пользоваться как заказчики из атомной промышленности, так и из других отраслей.
"Второе - мы стартуем в привлечении компаний нижегородского IT-кластера. <…> К тому, чтобы они начинали разрабатывать приложения для нашей платформы 3D. И третье - мы собираемся развернуть платформу "Умный город" в самом Нижнем Новгороде и в других городах региона", - добавил Борисов.
"Атомстройэкспорт" - управляющая организация группы компаний АSE, которая была создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Росатома путем объединения ведущих компаний отрасли. АSE - один из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимает 30% глобального рынка сооружения АЭС.
Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран - почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.
АSE является разработчиком программного продукта высокой сложности - системы Multi-D, которая позволяет осуществлять управление проектами по сооружению сложных инженерных объектов, управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество. Указанная система является основой для разработки отечественной цифровой платформы для ключевых отраслей экономики.
Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тысяч деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.
Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.