"Атомстройэкспорт" создаст платформу "Умный город" в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с акционерным обществом Инжиниринговой компанией "Атомстройэкспорт" (АО ИК "АСЭ"), которое предполагает взаимодействие в сфере разработки и внедрения продуктов на основе цифровых технологий в промышленности и других отраслях, об этом в четверг журналистам рассказал глава региона Валерий Шанцев в ходе шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.

По его словам, в рамках соглашения в Нижнем Новгороде планируют создать платформу "Умный город".

"Мы сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с АО "Атомстройэкспорт"... Мне понравился проект "Умный город" - ...когда цифровые технологии на платформах, разработанных учеными, будут внедряться в наше городское хозяйство, городскую среду, это существенно сократит наши затраты в этих направлениях... и время оказания услуг. Большинство продукции будет оцифровано и будет межведомственное согласование"- рассказал Шанцев.

По словам старшего вице-президента по развитию АО ИК "АСЭ" Ивана Борисова, подписанное соглашение предусматривает три направления. По первому будет создан единый индустриальный каталог предприятий и продукции, производимой в регионе, которым смогут пользоваться как заказчики из атомной промышленности, так и из других отраслей.

"Второе - мы стартуем в привлечении компаний нижегородского IT-кластера. <…> К тому, чтобы они начинали разрабатывать приложения для нашей платформы 3D. И третье - мы собираемся развернуть платформу "Умный город" в самом Нижнем Новгороде и в других городах региона", - добавил Борисов.

О компании

"Атомстройэкспорт" - управляющая организация группы компаний АSE, которая была создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Росатома путем объединения ведущих компаний отрасли. АSE - один из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимает 30% глобального рынка сооружения АЭС.

Представительства, филиалы и операционные офисы действуют на территории 15 стран - почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.

АSE является разработчиком программного продукта высокой сложности - системы Multi-D, которая позволяет осуществлять управление проектами по сооружению сложных инженерных объектов, управлять такими параметрами, как бюджет, сроки, качество. Указанная система является основой для разработки отечественной цифровой платформы для ключевых отраслей экономики.

О бизнес-саммите

Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тысяч деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.

Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.