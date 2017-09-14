Кабмин предложил, как улучшить проект закона по удаленной идентификации клиентов банков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало проект закона о регулировании интерактивной удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, но с условием его доработки и учета нескольких замечаний.

Как сообщается на сайте кабинета министров, правительство считает необходимым предусмотреть в проекте закона "требования к реализации мер по защите биометрических персональных данных граждан в создаваемой информационной системе персональных данных на всех этапах их обращения". "Кроме того, следует наделить кредитную организацию правом дополнительно проводить сеанс видео-конференц-связи с физическим лицом, открывающим счет (вклад), в ходе которого работник кредитной организации сможет непосредственно устанавливать необходимую информацию или проверять полученную информацию об идентифицируемом лице", - указывают в кабинете министров.

Правительство также обратило внимание на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По этому документу, перед внедрением механизма удаленной идентификации граждан с использованием их биометрических персональных данных должны быть определены и оценены риски, связанные с внедрением таких технологий.

Проект закона внесен депутатом госдумы Анатолием Аксаковым и членом Совета федерации Николаем Журавлевым. Они предлагают дополнить действующий закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По их мнению, необходимо включить в закон положения, предусматривающие, например, право клиента кредитной организации при отсутствии его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, поручать кредитной организации с его согласия сбор и обработку персональных данных, включая биометрические персональные данные, для его последующей удаленной идентификации, а также право заключать договор банковского счета и оказывать другие банковские услуги на основе этого договора без личного присутствия клиента при успешном прохождении удаленной идентификации.