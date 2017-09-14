Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин предложил, как улучшить проект закона по удаленной идентификации клиентов банков

Экономика и бизнес
14 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Правительство России считает необходимым наделить кредитную организацию правом дополнительно проводить сеанс видеосвязи с физическим лицом, открывающим счет или вклад

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало проект закона о регулировании интерактивной удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, но с условием его доработки и учета нескольких замечаний.

Как сообщается на сайте кабинета министров, правительство считает необходимым предусмотреть в проекте закона "требования к реализации мер по защите биометрических персональных данных граждан в создаваемой информационной системе персональных данных на всех этапах их обращения". "Кроме того, следует наделить кредитную организацию правом дополнительно проводить сеанс видео-конференц-связи с физическим лицом, открывающим счет (вклад), в ходе которого работник кредитной организации сможет непосредственно устанавливать необходимую информацию или проверять полученную информацию об идентифицируемом лице", - указывают в кабинете министров.

Правительство также обратило внимание на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По этому документу, перед внедрением механизма удаленной идентификации граждан с использованием их биометрических персональных данных должны быть определены и оценены риски, связанные с внедрением таких технологий.

Проект закона внесен депутатом госдумы Анатолием Аксаковым и членом Совета федерации Николаем Журавлевым. Они предлагают дополнить действующий закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По их мнению, необходимо включить в закон положения, предусматривающие, например, право клиента кредитной организации при отсутствии его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, поручать кредитной организации с его согласия сбор и обработку персональных данных, включая биометрические персональные данные, для его последующей удаленной идентификации, а также право заключать договор банковского счета и оказывать другие банковские услуги на основе этого договора без личного присутствия клиента при успешном прохождении удаленной идентификации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
2
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
3
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
4
Парковку для иностранных дипломатов в Екатеринбурге убрали по инициативе ГИБДД
5
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
6
Санкции ЕС в отношении России. Досье
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама