Завод по производству акриловых дисперсий построят в Нижегородской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подписало в четверг соглашение с компанией "Оргсинтез ПроЛаб", в рамках которого будет построен завод по производству акриловых дисперсий - базового компонента краски, обладающего водоотталкивающими свойствами и паронепроницаемостью. Об этом журналистам сообщил глава региона Валерий Шанцев.
"Дзержинская промплощадка у нас является главной, кто развивает направление в области химии и, конечно, предприятие по производству акриловых дисперсий здесь - самое главное направление. <…> Проект очень важный и сложный, его объем составляет около 3 млрд рублей, 250 новых рабочих мест с высоким уровнем производительности и я думаю, что с высокой оплатой труда", - рассказал Шанцев.
По словам заместителя генерального директора компании "Nova Roll" (управляющая компания "Оргсинтез ПроЛаб" - прим. ТАСС) Алексея Кулькова, первая очередь проекта будет запущена уже в первом квартале 2018 года. Кроме того, компания подписала соглашение с социальной службой занятости.
"Правительство Нижегородской области будет подбирать нам квалифицированных специалистов для работы с высокотехнологичным оборудованием", - уточнил Кульков.
"Рассматривали два кластера, традиционно сложившиеся со времен советского союза - Московский кластер, Тульский, и Дзержинский в Нижегородской области. Нижегородская область показала себя более открытой и более заинтересованной в данном проекте. <…> Поэтому было принято решение идти в Нижегородскую область", - добавил он.
Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей.
Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.
Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.
Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.