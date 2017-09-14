Завод по производству акриловых дисперсий построят в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области подписало в четверг соглашение с компанией "Оргсинтез ПроЛаб", в рамках которого будет построен завод по производству акриловых дисперсий - базового компонента краски, обладающего водоотталкивающими свойствами и паронепроницаемостью. Об этом журналистам сообщил глава региона Валерий Шанцев.

"Дзержинская промплощадка у нас является главной, кто развивает направление в области химии и, конечно, предприятие по производству акриловых дисперсий здесь - самое главное направление. <…> Проект очень важный и сложный, его объем составляет около 3 млрд рублей, 250 новых рабочих мест с высоким уровнем производительности и я думаю, что с высокой оплатой труда", - рассказал Шанцев.

По словам заместителя генерального директора компании "Nova Roll" (управляющая компания "Оргсинтез ПроЛаб" - прим. ТАСС) Алексея Кулькова, первая очередь проекта будет запущена уже в первом квартале 2018 года. Кроме того, компания подписала соглашение с социальной службой занятости.

"Правительство Нижегородской области будет подбирать нам квалифицированных специалистов для работы с высокотехнологичным оборудованием", - уточнил Кульков.

"Рассматривали два кластера, традиционно сложившиеся со времен советского союза - Московский кластер, Тульский, и Дзержинский в Нижегородской области. Нижегородская область показала себя более открытой и более заинтересованной в данном проекте. <…> Поэтому было принято решение идти в Нижегородскую область", - добавил он.

О бизнес-саммите

Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей.

Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.

Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.