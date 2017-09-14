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Выпуск штампованных деталей для автопромышленности запустят в Нижегородской области

Экономика и бизнес
14 сентября, 18:54 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, сентября. /ТАСС

Инвестиции в проект составят 175 млн руб.

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания "Матадор Аутомотив Рус" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание производства по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности в регионе. Соглашение было подписано в четверг в ходе шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

"Производители автомобильной техники [региона] нуждаются в том, чтобы развивалось производство деталей, автокомпоненты, чем больше такой продукции будет производиться у нас в области, тем выше прибавочная стоимость, тем больше наши доходы", - сказал журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Соглашение предполагает сотрудничество при создании производства по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности на территории Нижегородской области. Объем инвестиций по проекту составит 175 млн рублей. Проект создаст в регионе 100 рабочих мест.

О бизнес-саммите

Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей.

Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.

Основная идея бизнес-саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.

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