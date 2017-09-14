Выпуск штампованных деталей для автопромышленности запустят в Нижегородской области

Банк "ФК Открытие" оформил контроль над банком "Траст" и "Росгосстрах банком"Экономика и бизнес 14 сентября, 19:50
Минздрав: охват вакцинацией от гриппа вырос в 1,4 раза за пять летОбщество 14 сентября, 19:27
Матчи ЛЧ с участием ЦСКА и "Спартака" в России посмотрели 1,274 млн телезрителейСпорт 14 сентября, 19:15
Российские шахматисты Свидлер и Федосеев вышли в четвертьфинал Кубка мираСпорт 14 сентября, 18:58
Фигуристы Забияко и Энберт лидируют на турнире в Италии после короткой программыСпорт 14 сентября, 18:57
Консенсус-прогноз: ЦБ понизит ключевую ставку с 9% до 8,5% в ответ на замедление инфляцииЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:55
Устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку предъявлено обвинениеПроисшествия 14 сентября, 18:41
Глобальное потепление угрожает кофейным плантациям в Латинской АмерикеСоциальная ответственность 14 сентября, 18:32
Законопроект о замене транспортного налога на экологический подготовят в 2019 годуЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания "Матадор Аутомотив Рус" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание производства по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности в регионе. Соглашение было подписано в четверг в ходе шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
"Производители автомобильной техники [региона] нуждаются в том, чтобы развивалось производство деталей, автокомпоненты, чем больше такой продукции будет производиться у нас в области, тем выше прибавочная стоимость, тем больше наши доходы", - сказал журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Соглашение предполагает сотрудничество при создании производства по выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности на территории Нижегородской области. Объем инвестиций по проекту составит 175 млн рублей. Проект создаст в регионе 100 рабочих мест.
Шестой международный бизнес-саммит проходит с 14 по 16 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Нижегородской ярмарки. Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей.
Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран.
Основная идея бизнес-саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 миллиардов рублей.