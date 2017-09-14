Ставропольский край впервые начнет сокращать госдолг в 2017 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сумму государственного долга Ставропольского края впервые сократят в 2017 году, на 900 млн рублей. Об этом в четверг сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По данным краевого Министерства финансов, государственный долг Ставрополья на 1 августа 2017 года составлял 31,4 млрд рублей.

"Мы в этом году в первый год не увеличиваем объемы государственного долга, а, наоборот, его снижаем. У нас снизится госдолг к концу года на 900 млн [рублей]", - сказал Владимиров.

Ранее министр финансов края Лариса Калинченко сообщала, что для повышения эффективности управления госдолгом власти сократили долю коммерческих кредитов в 2016 году, заменив их на бюджетные, провели полную замену краткосрочных заимствований на долгосрочные.

"Но, если будут приниматься решения, увеличивающие наши расходные обязательства, нам опять придется идти на рынок и занимать деньги. Последний пример - увеличено время обучения в специальных профессиональных учреждениях. У нас их 41, для нас увеличение с полутора до двух лет будет стоить для бюджета 680 млн рублей. Эти деньги опять нужно где-то изыскивать", - пояснил губернатор.