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"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2017 года на 23,9%

Экономика и бизнес
14 сентября, 20:12 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Общий объем инвестиций предусмотрен на уровне 1,129 трлн рублей, говорится в сообщении газового холдинга

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В соответствии с новой редакцией инвестпрограммы на 2017 год, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1,129 трлн руб., что на 23,9% (на 217,341 млрд руб.) больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года. В том числе объем капитальных вложений составит 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 11,31 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).

Согласно новой редакции проекта бюджета "Газпрома" на 2017 год, размер внешних финансовых заимствований составит 290,515 млрд руб. (ранее - 288,26 млрд руб.). Отмечается, что принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

Обновленный проект программы оптимизации затрат на 2017 год предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.

Корректировка параметров инвестиционной программы на текущий год связана в основном с необходимостью увеличения объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты "Газпрома".

Новые редакции проектов инвестиционной программы, бюджета и программы оптимизации затрат "Газпрома" на 2017 год будут внесены на рассмотрение совета директоров компании.

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