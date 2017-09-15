КНР облегчит доступ иностранного капитала в финансовый сектор и автоиндустрию

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ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Китая до конца текущего года облегчат доступ иностранного капитала к финансовому сектору, производству автомобилей на новых источниках энергии и другим сферам экономики. Об это в пятницу заявила замначальника департамента по исследованию политики Государственного комитета по развитию и реформе КНР, официальный представитель ведомства Мэн Вэй.
"Во второй половине текущего года будет постепенно расширен доступ иностранного капитала к финансовому сектору, производству автомобилей на новых источниках энергии и другим сферам", - приводит ее слова гонконгский телеканал Phoenix.
"Также будет увеличена интенсивность реформирования деловой среды в крупных мегаполисах во главе с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу, Шэньчжэнем и другими городами. Будет создана еще более открытая, справедливая и выгодная инвестиционная среда", - отметила представитель ведомства.
Власти Китая ограничивают доступ иностранного капитала к ряду сфер экономики. Государственный комитет по развитию и реформе совместно с министерством коммерции КНР раз в несколько лет публикуют "Каталог по руководству отраслями для иностранных инвестиций". Этот документ перечисляет сферы, в которых участие иностранного капитала будет поощряться, ограничиваться, а также те отрасли, доступ к которым для зарубежных инвесторов запрещен. В частности, в этом регулирующем акте оговорена сама возможность иностранного участия в какой-либо сфере, необходимость создания совместного предприятия с китайской стороной и максимальная доля участия в нем зарубежного партнера, распределение ключевых постов между сторонами и другие вопросы.