Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: правительство будет расширять поддержку экспорта российской рыбной продукции

Экономика и бизнес
15 сентября, 11:37 UTC+3

Вице-премьер РФ отметил, что бюджетное финансирование отрасли будет сохранено

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет расширять поддержку экспорта рыбной продукции российских производителей, а также сохранит существующую бюджетную поддержку отрасли. Об этом сообщил на Международном рыбопромышленном форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Экспорт продукции этой отрасли - это важнейшая составляющая всего этого сектора. Мы будем расширять поддержку экспорта вашей продукции", - сказал он, обращаясь к участникам производителям рыбной продукции.

Он также отметил, что бюджетное финансирование отрасли, которое существует сейчас, будет сохранено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
3
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
4
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом
5
В лондонском метро прогремел взрыв
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Скончался торгпред России в Нидерландах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама