Дворкович: правительство будет расширять поддержку экспорта российской рыбной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет расширять поддержку экспорта рыбной продукции российских производителей, а также сохранит существующую бюджетную поддержку отрасли. Об этом сообщил на Международном рыбопромышленном форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Экспорт продукции этой отрасли - это важнейшая составляющая всего этого сектора. Мы будем расширять поддержку экспорта вашей продукции", - сказал он, обращаясь к участникам производителям рыбной продукции.

Он также отметил, что бюджетное финансирование отрасли, которое существует сейчас, будет сохранено.