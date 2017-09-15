СМИ: замглавы МВФ раскритиковал расточительность Киева

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские власти проводят необдуманную политику, которая может привести к увеличению дефицита государственного бюджета и ухудшению экономического состояния страны до уровня 2014 года. Такое мнение высказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в интервью газете "Украинская правда".
"У Украины есть риски возврата назад. Рост заработной платы в государственном секторе и некоторых частях частного сектора был очень высоким по сравнению с инфляцией. Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны. Украина вернется туда, где была три года назад", - сказал он, добавив, что в стране "существует множество других инициатив, которые могут привести к росту бюджетного дефицита и угрожать стабильности Украины" и государство будет "не в состоянии конкурировать на международном уровне".
В связи с этим МВФ "будет внимательно читать" проект украинского бюджета на 2018 год, так как очень важно, "чтобы бюджет соответствовал обязательствам по кредитной программе".
Липтон также отметил, что говорить о предоставлении Украине очередного транша от МВФ преждевременно. В то же время в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране очень важно получение помощи Фонда. "Наш прогноз предусматривает получение $2 млрд, для нас важно получить эту сумму, которая пойдет на повышение золотовалютных резервов. Нам не важно сколько это будет траншей, нам важен объем полученных средств", - заявил в четверг на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий.
В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.