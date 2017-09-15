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Сделка по покупке CEFC акций "Роснефти" может не потребовать согласования

Экономика и бизнес
15 сентября, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Это связано с тем, что китайская компания принадлежит частному лицу, рассказал замглавы ФАС Андрей Цыганов

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сделка по покупке CEFC 14,16% пакета акций "Роснефти" у консорциума Glencore и QIA может не потребовать согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, так как CEFC является частной компанией, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

"По нашим данным, CEFC - частная компания, а если это частная компания, то покупать такой миноритарный пакет акций они по 57 ФЗ вправе. Мы работаем с "Роснефтью", "Роснефть" нам информацию должна представить, а китайская компания в соответствии с нормами 57 ФЗ должна уведомить нас", - сказал он.

"Похоже, что нет [не потребуется]. Если бы компания [CEFC] была подконтрольна государству, то, конечно же, она должна была прийти к нам. Мы должны понять, подпадает эта сделка под 57 закон или нет", - сказал Цыганов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку. Китайская компания CEFC заплатит за покупку 14,16% акций "Роснефти" $9,1 млрд. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, решение о продаже пакета акций компании было принято после того, как произошла серьезная девальвация доллара по отношению к евро.

Как сообщалось ранее, консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA) приобрел в рамках приватизационной сделки 19,5% акций "Роснефти" в декабре 2016 года После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в "Роснефти" соразмерно их начальными инвестициями в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 года, - соответственно 0,5% и 4,7%.

Основным акционером "Роснефти" является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% акций плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP.

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