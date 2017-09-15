ЦБ планирует в ноябре осуществить новый выпуск ОБР

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ планирует в ноябре осуществить новый выпуск облигаций Банка России (ОБР). Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается ОБР - да, мы планируем в ноябре осуществить новый выпуск, который заменит во многом тот объем, который был в предыдущем [выпуске], но может быть чуть-чуть больше", - сказала она.

Как ранее сообщалось, Банк России 15 августа впервые за шесть лет разместил на аукционе ОБР, продав дебютный выпуск купонных трехмесячных облигаций на все предложенные 150 млрд рублей.

Средневзвешенная цена размещения составила - 100,0288% от номинала, а цена отсечения - 100%. Объем спроса составил 173,5 млрд рублей.