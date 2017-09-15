Шефчович: обсуждать закупки газа ЕС на восточной границе Украины преждевременно

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.
"Прежде чем дойти до этого вопроса, где покупать газ, где будет пункт доставки, всем должно быть четко понятно, что оператор газотранспортной системы, который будет способен транспортировать газ через Украину, будет очень профессиональным, иметь высокую репутацию, а также будет располагать доверием всех участников процесса", - сказал он.
При этом Шефчович отметил, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.
"Когда украинское правительство будет готово к продолжению такой дискуссии, мы будем очень рады организовать встречу с заинтересованными компаниями, чтобы обсуждение было более конкретным", - добавил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".