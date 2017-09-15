Шефчович: обсуждать закупки газа ЕС на восточной границе Украины преждевременно

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Прежде чем дойти до этого вопроса, где покупать газ, где будет пункт доставки, всем должно быть четко понятно, что оператор газотранспортной системы, который будет способен транспортировать газ через Украину, будет очень профессиональным, иметь высокую репутацию, а также будет располагать доверием всех участников процесса", - сказал он.

При этом Шефчович отметил, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.

"Когда украинское правительство будет готово к продолжению такой дискуссии, мы будем очень рады организовать встречу с заинтересованными компаниями, чтобы обсуждение было более конкретным", - добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".