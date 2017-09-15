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Губернатор Ленобласти пригласил разработчиков российской криптовалюты на бывшую АЭС

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе правительства области, производственные площадки будут доступны для новых резидентов в следующем году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Разработчики российской криптовалюты могли бы разместиться на площадке, которая освободится после вывода из эксплуатации старых энергоблоков Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Такую идею озвучил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на ежегодном форуме "Энергия возможностей".

"Как вы знаете, в Сосновом Бору завершается строительство ЛАЭС-2. В связи с этим высвобождаются большие площади первой атомной станции. Мы много думали, как их использовать в дальнейшем, в том числе - под современный технопарк, а сейчас возникла идея предложить эту площадку под создание инновационных энергоемких производств. Мы не исключаем, что эта площадка может быть интересна разработчикам российской криптовалюты", - сказал Дрозденко.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тыс. квадратных метров. Помимо IT-кластера там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Ленинградская АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") расположена в городе Сосновый Бор в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

На станции, запущенной в 1973 году, эксплуатируются четыре блока с реакторами типа РБМК-1000. Проектный ресурс каждого энергоблока - 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора были продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков.

В августе 2007 года начались работы по строительству новых блоков Ленинградской АЭС. Замещающие энергоблоки будут оборудованы водо-водяными энергетическими реакторами усовершенствованного типа ВВЭР-1200. Первый блок планируется сдать в 2017 году и запустить в опытно-промышленную эксплуатацию в 2018 году.

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