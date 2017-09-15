В Архангельской области планируется открыть комбинат по переработке рыбы в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий комбинат, который будет производить продукты из местной и дальневосточной рыбы для Центральной России, планируется открыть в Архангельской области в 2019 году, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Орлов.

"Есть инвестпроект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса, который мы будем реализовывать вместе с Архангельским траловым флотом. В следующем году собираемся начать реализацию, а в 2019 году он уже должен начать работать. Перерабатываться будет в основном местная треска и красная рыба с Дальнего Востока", - сказал Орлов на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, комбинат будет изготавливать консервы, пресервы, копченую рыбу и другую продукцию. Поставки запланированы во все регионы, но в основном этот проект ориентирован на рынок Центральной России. Объем переработки будет зависеть от квот, добычи и поставки рыбы.

Инвестиции в проект, как добавил Орлов, составят порядка 400 млн руб. "Это будут средства компании. Мы предоставим преференции налоговые, имущественные и так далее", - уточнил глава региона.

По его словам, этот проект связан с планами по строительству траулеров. "У нас сегодня реализуется один суперкрупный проект - строятся четыре траулера, - он находится в стадии реализации. В 2019 году и потом с интервалом в несколько месяцев мы будем получать эти корабли, под них сформированы квоты, и от этого будет зависеть объем того, что будет добываться. Под это сейчас, в том числе, строится и рыбоперерабатывающий комплекс", - сказал Орлов.

Рыбы будет больше

Губернатор отметил, что Архангельская область планирует наращивать объемы добычи рыбы. "У нас идет ежегодный рост, мы снижаться не собираемся. Мы облавливаем квоту на 95-100%. Мы собираемся делать это и дальше", - сказал он.

Как сообщила ТАСС министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в регионе добывается порядка 10% рыбы от общего объема добычи в стране, что составляет около 100-120 тыс. тонн ежегодно.

В конце августа в Архангельск по Севморпути пришел первый транспорт с рыбой из Владивостока. На Маймаксанский грузовой участок было доставлено 3 тыс. тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Это пятая часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год.

Бажанова оценила перспективы доставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути через Архангельск как "очень хорошие" и отметила, что у Архангельского тралового флота есть возможность складирования и хранения свежемороженой рыбы.