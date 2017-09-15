Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Архангельской области планируется открыть комбинат по переработке рыбы в 2019 году

Экономика и бизнес
15 сентября, 16:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Инвестиции в проект составят около 400 млн руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий комбинат, который будет производить продукты из местной и дальневосточной рыбы для Центральной России, планируется открыть в Архангельской области в 2019 году, сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Орлов.

"Есть инвестпроект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса, который мы будем реализовывать вместе с Архангельским траловым флотом. В следующем году собираемся начать реализацию, а в 2019 году он уже должен начать работать. Перерабатываться будет в основном местная треска и красная рыба с Дальнего Востока", - сказал Орлов на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, комбинат будет изготавливать консервы, пресервы, копченую рыбу и другую продукцию. Поставки запланированы во все регионы, но в основном этот проект ориентирован на рынок Центральной России. Объем переработки будет зависеть от квот, добычи и поставки рыбы.

Инвестиции в проект, как добавил Орлов, составят порядка 400 млн руб. "Это будут средства компании. Мы предоставим преференции налоговые, имущественные и так далее", - уточнил глава региона.

По его словам, этот проект связан с планами по строительству траулеров. "У нас сегодня реализуется один суперкрупный проект - строятся четыре траулера, - он находится в стадии реализации. В 2019 году и потом с интервалом в несколько месяцев мы будем получать эти корабли, под них сформированы квоты, и от этого будет зависеть объем того, что будет добываться. Под это сейчас, в том числе, строится и рыбоперерабатывающий комплекс", - сказал Орлов.

Рыбы будет больше

Губернатор отметил, что Архангельская область планирует наращивать объемы добычи рыбы. "У нас идет ежегодный рост, мы снижаться не собираемся. Мы облавливаем квоту на 95-100%. Мы собираемся делать это и дальше", - сказал он.

Как сообщила ТАСС министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, в регионе добывается порядка 10% рыбы от общего объема добычи в стране, что составляет около 100-120 тыс. тонн ежегодно.

В конце августа в Архангельск по Севморпути пришел первый транспорт с рыбой из Владивостока. На Маймаксанский грузовой участок было доставлено 3 тыс. тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Это пятая часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год.

Бажанова оценила перспективы доставки рыбы с Дальнего Востока по Севморпути через Архангельск как "очень хорошие" и отметила, что у Архангельского тралового флота есть возможность складирования и хранения свежемороженой рыбы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама