Завод по переработке тяжелых нефтяных остатков построят в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания "НПП "Макстон-Дзержинск" подписали соглашение о строительстве на территории города Дзержинска Нижегородской области завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для металлургической, атомной и электродной промышленности, а также дизельного топлива и бензинов класса "Евро-5". Соглашение было подписано в пятницу в рамках шестого международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

"Мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по переработке тяжелых отходов, по переработке нефти и, конечно, это очень важно, потому что существенно увеличится глубина переработки, появятся новые современные материалы, которые потребляются нашими высокотехнологическими отраслями. Это 5 млрд рублей инвестиций, 300 новых высокопроизводительных рабочих мест", - сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев после подписания.

По словам заместителя генерального директора АО "НПП "Макстон-Дзержинск" Евгения Богданова, проект завода находится на завершающей стадии и рассматривается в Главгосэкспертизе.

"До конца года планируем получить положительное заключение и начать фазу строительства. В начале 2019 года мы планируем закончить строительство и пустить завод на полную мощность. Завод небольшой, мы по сырью порядка 200 тыс. тонн будем перерабатывать, 90 тыс. - дизельного топлива и сопоставимый объем автомобильного бензина", - добавил Богданов.

VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки, саммит включает более 70 конгрессных мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран. Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.