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Минпромторг обсуждает создание новой госпрограммы поддержки фармпромышленности РФ

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:07 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК ГЕЛЕНДЖИК 15, сентября. /ТАСС

По словам главы министерства Дениса Мантурова, поддержка производителей инновационных лекарств станет одним из основных направлений новой программы

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ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Минпромторг обсуждает создание новой госпрограммы поддержки российской фармацевтической промышленности по аналогии с программой "Фарма-2020". Программа будет рассчитана, предположительно, до 2030 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на конференции "Биотехмед".

"По мере завершения существующей программы, которая заканчивается в 2020 году, я уверен, к концу срока реализации существующей госпрограммы, конечно же, будет формироваться новый этап поддержки этого направления со стороны государства. Я не забегаю вперед за 2020 год, но уверен в том, что это одна из тех сфер, где государство должно обязательно держать руку на пульсе и обеспечивать поддержку", - сказал Мантуров.

Основными направлениями новой программы станет развитие экспорта и поддержка производителей инновационных лекарственных средств, отметил министр.

"Что касается будущего, однозначно, дженерики вряд ли будем поддерживать. Что касается экспорта, у нас это красной нитью проходит через все государственные программы, фарма не является исключением. Тех мер поддержки, которые есть у Российского экспортного центра, на сегодняшний день достаточно, и мы будем их достраивать по мере реализации тех проектов, которые есть у предприятий", - добавил Мантуров.

Программа "Фарма-2020" предполагает, что к 2020 году доля продукции отечественного производства должна вырасти до 50% в денежном выражении с 20% в 2009 году, когда стартовала программа.

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