Минпромторг направил заявку на финансирование разработки российско-китайского самолета

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сентября. /ТАСС/. Минпромторг направил заявку в правительство РФ на финансирование разработки российско-китайского самолета в размере 3,9 млрд рублей в 2018 году, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Что касается наших запросных позиций в части финансирования, у нас есть заявка на 2018 год - 3,9 млрд рублей. Мы рассчитываем на поддержку правительства, - сказал министр. - Китайские коллеги на 100% финансируют свою долю нашего совместного проекта из бюджета".

Проект создания авиалайнера существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Известно, что разрабатываться самолет будет в России, а собираться в Китае.

Выполнять функцию оператора программы будет российско-китайское совместное предприятие China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC). Лайнер сможет вмещать 250-300 пассажиров. Как заявлял президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, самолет должен появиться в 2025-2027 годы. Сообщалось, что реализация проекта оценивается в $13 млрд.