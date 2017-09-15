В Нижегородской области построят комплекс для хранения химических отходов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания ООО "Еврохим" заключили соглашение о строительстве специализированного комплекса для хранения опасных химических веществ на территории города Дзержинска. Документ был подписан в пятницу в рамках VI Международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.
"Мы как раз будем реализовывать такой инвестиционный проект, где все опасные химические вещества будут храниться в специальных условиях, и природа никогда не пострадает", - сказал после подписания документа губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
По словам генерального директора компании "Еврохим" Евгения Ракоча, соглашение предполагает строительство складского комплекса по хранению и обработке химической продукции.
Он добавил, что многие химические предприятия, как российские, так и западные уже сделали запросы в "Еврохим" на хранение своей продукции. Подобный складской комплекс компании работает в Московской области.
"Мы планируем начать строительство [комплекса в Дзержинске] в 2018 году и на проектную мощность должны выйти, где-то к началу 2020 года. Складской комплекс будет [площадью] около 8 тыс. кв. метров. Порядка может быть 10 тыс. тонн в месяц должны перерабатывать химической продукции в нашем комплексе", - сказал Ракоч журналистам.
На территории Дзержинска находятся три крупных объекта накопленного экологического ущерба: полигон "Игумново", который считается крупнейшей в Европе свалкой твердых бытовых отходов, шламонакопитель "Белое море" и свалка отходов "Черная дыра".
По данным властей Нижегородской области, все работы по их рекультивации должны быть выполнены до 20 апреля 2020 года.
VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки. Он включает более 70 мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран.
Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.