Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижегородской области построят комплекс для хранения химических отходов

Экономика и бизнес
15 сентября, 19:34 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 15, сентября. /ТАСС

Строительство планируется начать в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области и компания ООО "Еврохим" заключили соглашение о строительстве специализированного комплекса для хранения опасных химических веществ на территории города Дзержинска. Документ был подписан в пятницу в рамках VI Международного бизнес-саммита, который проходит в Нижнем Новгороде.

"Мы как раз будем реализовывать такой инвестиционный проект, где все опасные химические вещества будут храниться в специальных условиях, и природа никогда не пострадает", - сказал после подписания документа губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам генерального директора компании "Еврохим" Евгения Ракоча, соглашение предполагает строительство складского комплекса по хранению и обработке химической продукции.

Он добавил, что многие химические предприятия, как российские, так и западные уже сделали запросы в "Еврохим" на хранение своей продукции. Подобный складской комплекс компании работает в Московской области.

"Мы планируем начать строительство [комплекса в Дзержинске] в 2018 году и на проектную мощность должны выйти, где-то к началу 2020 года. Складской комплекс будет [площадью] около 8 тыс. кв. метров. Порядка может быть 10 тыс. тонн в месяц должны перерабатывать химической продукции в нашем комплексе", - сказал Ракоч журналистам.

Экологический ущерб

На территории Дзержинска находятся три крупных объекта накопленного экологического ущерба: полигон "Игумново", который считается крупнейшей в Европе свалкой твердых бытовых отходов, шламонакопитель "Белое море" и свалка отходов "Черная дыра".

По данным властей Нижегородской области, все работы по их рекультивации должны быть выполнены до 20 апреля 2020 года.

О бизнес-саммите

VI Международный бизнес-саммит проходит на площадках Нижегородской ярмарки. Он включает более 70 мероприятий, в нем принимают участие 12 тыс. человек из 37 субъектов РФ и 28 стран.

Основная идея саммита - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды. Правительство Нижегородской области планирует подписать соглашения о реализации в регионе инвестиционных проектов почти на 28 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Персоны
Шанцев, Валерий Павлинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"
3
В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек
4
Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
5
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
6
Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
7
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама