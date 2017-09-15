"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины из-за опасения потерять рынок России. Об этом в пятницу сообщил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"После поставок первых компрессорных систем Siemens, согласно подписанному соглашению, компания уведомила нас, что в случае продолжения поставок она потеряет контракты с РФ", - сказал он. По словам Коболева, из-за этого украинская сторона вынуждена была обратиться к компании General Electric для покупки оборудования для ГТС.

Турбины для крымских ТЭС

В начале июля разгорелся скандал вокруг поставок на территорию строящихся ТЭС турбин компании Siemens. После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем оборудования.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр отмечал, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства.

В Siemens тогда заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.