ЦБ: дефицит картофеля старого урожая может ускорить рост цен весной 2018 года

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Возможный дефицит картофеля старого урожая в среднесрочной перспективе может ускорить рост цен в России весной 2018 года. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В среднесрочной перспективе возможный дефицит картофеля старого урожая может являться фактором ускорения роста цен весной следующего года (аналогичная ситуация возможна и по овощам "борщевого набора")", - говорится в материалах ЦБ РФ.
В целом, в текущем году валовой сбор картофеля в случае отсутствия природных аномалий оценивается Банком России на уровне предыдущего года, так как в округах, на которые приходится более 70% сбора по стране (Центральный, Приволжский, Сибирский), уборка только вступает в активную фазу.
В документе отмечается, что по состоянию на 25 августа 2017 урожай картофеля оказался на 38% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года из-за смещения вегетативного периода. Кроме того, в ЦБ считают, что сохраняется риск ухудшения качества картофеля, обусловленный погодными условиями и переувлажнением почвы.
Со стороны зерновых и зернобобовых культур, по оценке ЦБ, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе риски для продовольственной инфляции в целом отсутствуют. Урожай зерновых и зернобобовых культур уже превысил уровень соответствующего периода прошлого года в целом по Центральному, Южному, Северо-Кавказскому, Дальневосточному федеральным округам. В остальных округах объем валового сбора пока ниже уровня прошлого года, но при этом отмечается рост урожайности.