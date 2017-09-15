ЦБ: населению России может потребоваться не один год на снижение инфляционных ожиданий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России считает, что РФ может потребоваться не один год на снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019-2020 годов.

"Хотя годовая инфляция уже находится вблизи целевого уровня с начала 2017 года, для снижения инфляционных ожиданий в России может потребоваться не один год. При этом важно не столько точное снижение инфляционных ожиданий до целевого уровня инфляции (в силу индивидуальных и психологических особенностей восприятия они могут оставаться несколько выше), сколько отсутствие их существенных колебаний", - говорится в документе ЦБ РФ.

По мере того, как Банк России будет последовательно поддерживать ценовую стабильность, возрастет уверенность домашних хозяйств и бизнеса в сохранении низкой инфляции и в том, что Центральный банк не допустит ее существенных изменений, считает регулятор.