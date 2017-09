"Могу купить четверть квартиры": как российские дети инвестируют в криптовалюты

– Однажды я не мог вывести деньги с криптобиржи и потерял большую сумму. Ну как потерял? Не заработал на росте биткоина – биржа ушла в офлайн на несколько дней из-за проверок американских служб. Когда вернулась – и курс вернулся на прежний уровень. Тогда у меня было – если в пересчете на рубли – около 150 тысяч, а мог подняться до 500 тысяч.

16-летний Егор Уваров – из Санкт-Петербурга. Рослый школьник, одетый в строгий костюм-тройку, выглядит старше. Возможно, поэтому, когда рассказывает про потери на бирже – это не режет слух. Егор жестикулирует, будто чертит в воздухе график – здесь "то, что есть", а там – вверху – "то, что не заработал". Его товарищи, которые "в теме криптовалют" - Саша (17 лет) и Ерлан (16 лет) серьезно кивают.

– Сильно злился?

– Я выпускал пар – бегал. Много бегал, – теперь уже по-детски объясняет Егор. – Ничего, все впереди, я еще заработаю.

Такие разговоры в перерыве ведут подростки-участники детской всероссийской викторины "Цифровая экономика. Поколение Z", прошедшей в субботу в московской "Хорошколе". Это школа-гимназия, построенная на деньги главы «Сбербанка» Германа Грефа, открылась 1 сентября и конкурс для "цифровых" детей – первое большое событие.

"Это риск, но пока у меня все хорошо"

Организаторы – телеграмм-канал @blockchainrf – объявили о викторине в августе, участвовать приглашали школьников от 11 до 17 лет, которые "имеют опыт создания цифровых проектов на базе нейросетей и блокчейна и владеют инвестпортфелем из нескольких криптовалют". Кажется, звучит нереально – школьники с криптовалютами, но за три дня пришло 50 заявок со всей России. На конкурс отобрали 7 участников.

Развернуть Член жюри викторины "Цифровая экономика. Поколение Z" глава "Сбербанка" Герман Греф © Сергей Бобылев/ТАСС Член жюри викторины "Цифровая экономика. Поколение Z" глава "Сбербанка" Герман Греф © Сергей Бобылев/ТАСС

В жюри – Герман Греф, Наталья Касперская, президент компании InfoWatch, представители Агентства стратегических инициатив. Детей поделили на две команды (3 и 4 человека) "синие" и "красные". Они соревновались, отвечая на вопросы о криптовалютах, работе чат-ботов, блокчейне и биометрии. Выиграли "красные", но победа, говорят, не главное. Интересно встретиться со своими и увидеть медийных бизнесменов.

– Особенно Грефа, – радуется Егор. Кивает в сторону зала, где глава Сбербанка только что шутил: "Страшно подумать, чего бы я добился, если бы в вашем возрасте разбирался в блокчейн".

– Когда отец объяснил мне, что надо инвестировать деньги – мне было 13-14 лет. Я купил акции "Сбербанка" и "Мечела", – продолжает школьник. – Почему акции? Отец так вкладывает. Он занимается бизнесом - импортом продуктов, но интересуется инвестициями. А скоро я подумал: "Криптовалюта – это же очень круто!". Продал акции – вышло немного больше 20 тысяч рублей, перевел в криптовалюту. Это риск, но пока у меня все хорошо".

Теперь Егор дает отцу советы о финансах.

– Папа меня приучал к труду. Я у него на складе работал однажды, на каникулах, – клеил обертки на банки с консервами. Он готов меня учить бизнесу, но я ему уже потихоньку объясняю, что зарабатывать можно не только так.

На вопрос о мечте школьник-трейдер пожимает плечами. Есть цели – стать ученым, каким – еще не определился. А вернее, говорит, привлекать инвестиции в науку, дать работу тем умным ребятам, которые почему-то не догадываются вкладывать и приумножать.

Развернуть Егор Уваров © Сергей Бобылев/ТАСС Егор Уваров © Сергей Бобылев/ТАСС

"Многие мои сверстники никак не инвестируют", - Егор говорит огорченно, ему явно не по душе такое легкомыслие. При этом, он не верит в популярные мифы о "Поколении Z" – совсем другом, очень серьезном и "без мечты".

– Разные люди есть, - настаивает мальчик. – И у меня в поколении есть продвинутые и серьезные ребята, а есть "овощи", и в старших – те, кто интересуется новым, хочет развиваться.

Новый вид буржуйства

Грише Соколову – 14, он из Москвы, спортивный и длинноволосый подросток в толстовке с надписью "Stand out from the crowd" ("Выделяйся из толпы"). Себя называем гиком, точнее "гиком нового времени".

– Это когда человек понимает технологии, но не зациклен только на них, а может общаться, организовывать. Сейчас многие люди не разбираются в технологиях, но управляют такими проектами. Это неверно. Я думаю, что пойду в организаторскую работу, в бизнес.

Деловито перечисляет свои активы: биткоин, корнкоин, зирокэш. "Из крупных – все, есть много маленьких, но я их не помню".

В криптовалюты вкладывал по 100-200 рублей с карманных денег, не ради заработка, ради интереса. "Если бы я хотел что-то купить в этой жизни... мне нужно было бы выходить в 2013 году".

Майнить (добывать биткойны) – не пробовал.

Развернуть Михаил Румянцев и Григорий Соколов © Сергей Бобылев/ТАСС Михаил Румянцев и Григорий Соколов © Сергей Бобылев/ТАСС

– Если ты ставишь дома маленькую ферму – несколько компьютеров – в квартире жарко, ты должен постоянно следить, и все это занимает место. Много уже не заработаешь. Если не готов вложить несколько миллионов и создать подстанцию дешевого электричества – смысла нет".

А еще часто майнят дома не продвинутые пользователи. "Покупают дорогую видеокарту, просто вызывают мастера и просят его настроить. На авито много таких мастеров.

Если девушка в теме криптовалют, блокчейна – гик-герл, и при этом она достаточно привлекательная – это идеальный вариант. Григорий Соколов

Такой майнинг - новый вид буржуйства – ты не учишься, не думаешь ни о чем".

Гриша думает. Например, хочет создать свою криптовалюту. ("Она на нулевой стадии, но я ее придумал"). Мечтает о путешествии по США. Еще рассуждает об идеальной подруге для продвинутого парня – гик-герл.

– Я хочу, чтобы у моей девушки был баланс – между красотой и информированностью, - объясняет он.

"К 30-40 годам, думаю, буду лежать на яхте"

Ерлан Амантаев из Оренбурга - не гик, не нью-гик, и даже не технарь. Он мечтает о своей истории успеха. Из тех мотивирующих историй, что расходятся в бизнес-сообществах в фэйсбуке. В 13 лет мальчик прочитал Кийосаки "Богатый папа, бедный папа" и завертелось. Первое правило: "деньги должны делать деньги" привели к криптовалюте. "Первая работа у меня была в 12 лет, я расклеивал объявления, вторая – в 13 лет – торговал яблоками. Накопил и завел банковский депозит… Потом узнал про криптовалюту и начал майнить".

Старенький компьютер с видеокартой на полтора гигабайта – больше не помощник в добыче биткойнов, слишком много ферм появилось. А года полтора назад Ерлан добыл "ноль-ноль-ноль-ноль-сотых…".

– В общем, рублей на 200-300 я добыл. А потом перестал майнить, просто вкладывал все деньги в криптовалюту. У меня уже около 10 видов: биткойны, эфир, трик…

У Ерлана простая семья. "Родители – обычные люди. Мама – библиотекарь, папа – механик. Им интересно, чем я занимаюсь, но я не привлекаю их в криптовалюту. Это рискованно, можно потерять все".

– Ты успешный инвестор? Или теряешь деньги?

– Всякое бывает, и в плюс, и в минус. Если брать за все время – я в плюсе. Процентов на 600!

– Уже можешь купить квартиру в Оренбурге?

– Пока только четверть квартиры.

Развернуть Ерлан Амантаев © Сергей Бобылев/ТАСС Ерлан Амантаев © Сергей Бобылев/ТАСС

Он делится с одноклассниками своими секретами успеха, но они не интересуются инвестициями. "Один мой друг хотел, но передумал. Побоялся. Остальным - все равно. Девушки? Ничего они про меня не думают, тоже все равно".

Сейчас Ерлан, как в книгах про бизнесменов с правильным мышлением, движется к большой мечте маленькими шагами. Рапортует: "Ставлю перед собой краткосрочные цели".

-– Я в детстве мечтал уехать на остров. Хотел яхту самую большую. Представлял, как выплываю на ней в океан и лежу там... К 30-40 годам, думаю, буду лежать на яхте.

Цифровая справедливость

Самый младший участник – 13-летний Лев Чижов из Санкт-Петербурга. Тоненький мальчик в очках – не из робких. Во время викторины бойко отвечал на все вопросы и не стеснялся спорить с жюри. Еще бы – у школьника не только свой инвестпортфель ("Купил эфир, пусть полежит несколько лет, он должен вырасти"), он уже пишет свою криптовалюту.

Развернуть Лев Чижов © Сергей Бобылев/ТАСС Лев Чижов © Сергей Бобылев/ТАСС

– Я разобрался с криптографией, почти написал структуру, где будет храниться информация о блоках, как там будет кэшироваться, - уверенно перечисляет он. – Не-е-ет, еще не придумал, как она будет называться. Не знаю, когда будет готова.

Написать криптовалюту, говорит мальчик, можно за неделю, если больше ничем не заниматься. Лучше – за пару месяцев.

– Ее можно будет майнить. Я хочу, чтобы каждый человек майнил в равной степени. Пусть все деньги будут распределяться равномерно для всех людей, – придумывает он свою цифровую справедливость. – Если сравнивать с государством? В моей криптовалюте вовсе не будет государства, и будут майнеры. А пустят ли ее на биржу – не знаю, если владелец биржи решит, что она перспективная. У меня цель – не заработать. Хотя заработать на этом можно! Интересно сделать!

Анастасия Степанова