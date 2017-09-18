Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнеса

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что слабый рубль создает потенциал для развития малого бизнеса. Об этом он заявил, выступая на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
В период сильного рубля предпринимателям "дешевле было завезти, чем произвести", отметил он.
"Очень привлекательные условия в России для потенциала малого бизнеса. В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль. Мы за годы сильного рубля перестали верить в себя, малый бизнес развивался в основном как торговля. Сейчас изменения курса валюты, очень болезненные для всех нас, - это время, когда очень серьезно можно нарастить производство в малом и среднем предпринимательстве", - сказал Греф.
Он также призвал власти не "повторять ошибок" и не экспериментировать с ухудшением условий для малого бизнеса, а решиться на радикальные шаги по упрощению жизни малого бизнеса и "всем на себя принять ответственность за увеличение доли малого бизнеса в структуре ВВП хотя бы в два раза".
По мнению Грефа, явной ошибкой было увеличение социального налога в 2012 году, в результате чего РФ потеряла 1 млн малых предпринимателей.
"Пытались раньше, чем нужно, вводить налог для малых предпринимателей с "упрощенки", пытались двигать пороги при переходе на "упрощенку". На мой взгляд, мы сегодня достаточно опытны, чтобы не повторять ошибок", - сказал глава Сбербанка.