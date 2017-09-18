Минфин планирует в 2018-2020 гг. размещать евробонды на $7 млрд в год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин России планирует в 2018-2020 годах государственные внешние заимствования в виде суверенных евробондов в объеме $7 млрд ежегодно на срок до 30 лет, говорится в проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Одновременно Минфин в 2018-2020 годах может обменять старые выпуски евробондов на сумму до $4 млрд в год в целях снижения объема государственного внешнего долга РФ, сокращения расходов на его обслуживание и снижения совокупного объема выплат по внешнему долгу.

Верхний предел государственного внешнего долга РФ на 1 января 2019 года планируется на уровне $71 млрд, следует из проекта бюджета. На 1 января 2020 года верхний предел госдолга предусмотрен на уровне $72 млрд, на 1 января 2021 года - $70,2 млрд.

На 2017 год Минфин также планировал разместить евробонды на $7 млрд, из них новые выпуски - только на $3 млрд, еще на $4 млрд - это обмен действующих бумаг на новые. В июне Минфин разместил два выпуска евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на $3 млрд. На этой неделе Минфин проводит обмен евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах как раз на выпуски, размещенные в июне. Заявки на обмен собирают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Газпромбанк, результаты тендера должны быть объявлены 20 сентября.