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Правительство поможет бизнесу РФ встраиваться в мировые цепочки добавленной стоимости

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам премьера, на повестке дня заседания находится проект Основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство будет стимулировать включение российских производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Будем содействовать тому, чтобы российские предприятия активнее встраивались в глобальные цепочки добавленной стоимости. Для этого мы собираемся распространить режим переработки на таможенной территории, будем настраивать для этого таможенное администрирование", - сказал он.

По словам премьера, на повестке дня заседания находится проект Основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 года. В этом документе, рассказал Медведев, фиксируются ключевые ориентиры во внешнеэкономической сфере. "Будем помогать отечественным производителям конкурировать на внешних рынках, при этом значительная часть добавленной стоимости должна создаваться на территории России, - сказал глава правительства. - Поэтому мы реализуем принцип эскалации таможенного тарифа, то есть минимальными пошлинами облагаются материалы, сырье и комплектующие, которые необходимы для производства, максимальными - готовые изделия".

Премьер добавил, что правительство продолжит реализацию приоритетного проекта "Международная кооперация и экспорт", то есть будет совершенствовать отраслевые инструменты поддержки, в том числе в тех отраслях промышленности, где мы недавно утвердили экспортные стратегии. Медведев обратил внимание, что с 1 января 2018 года вступает в силу таможенный кодекс ЕврАзЭС, который устанавливает единые правила таможенного регулирования и передает значительную часть полномочий на наднациональный уровень. "В связи с этим нам предстоит актуализировать и свое законодательство в этой сфере", - сообщил он.

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