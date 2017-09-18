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МЭР: у ЦБ будет больше возможностей снизить ключевую ставку при сохранении инфляции в 3,2%

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в ведомстве видят три направления, где кредитная активность будет расти: ипотека, рыночное кредитование, корпоративно-инвестиционное кредитование

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России будет иметь больше возможностей для снижения ключевой ставки, если инфляция сохранится на текущем уровне в 3,2% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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"В пятницу как раз решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов было принято. Мы видим, что инфляция останется на [уровне] 3,2% до конца года, это сейчас ниже, чем прогноз Банка России", - сказал Орешкин, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Поэтому я думаю, что если все пойдет по нашему прогнозу, то у Банка России будет больше возможностей для снижения ставок. В принципе, мы видим три ключевых направления, где кредитная активность будет расти: ипотека, рыночное кредитование, конечно корпоративно-инвестиционное кредитование", - отметил Орешкин.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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