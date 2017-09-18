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ФРП одобрил займы на сумму почти 2,5 млрд рублей для предприятий семи регионов

Экономика и бизнес
18 сентября, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Средства направят на производство жизненно необходимых медикаментов

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы на сумму 2,43 млрд рублей для 11 проектов в семи регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы на 11 проектов - в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Свердловской, Костромской, Курской областях и Пермском крае. Их общая стоимость - почти 10,3 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 2,43 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что российские предприятия будут выпускать водогрейные котлы, керамическую плитку, детали для дизельных двигателей, промышленные конвейеры, стрейч-пленку нового вида и другую продукцию.

Так, компания "Самсон-Мед" построит высокотехнологичный фармацевтический завод в Санкт-Петербурге, в частности, предприятие будет производить шесть жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые в настоящее время частично поставляются в РФ из других стран. Стоимость проекта - более 5 млрд рублей, из которых 500 млн руб.лей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

"НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов" планирует создать предприятие по производству высококачественной продукции из специальных марок стали и сплавов для удовлетворения потребностей стратегических отраслей промышленности России - приборостроения, электротехники, атомной промышленности, медицины, оборонной и авиакосмической областей. Дополнительно по мере развития производства будет осуществляться разработка новых перспективных и наукоемких материалов. Стоимость проекта - 1,39 млрд рублей, из которых 455 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Пять предприятий - "Компания "Пиастрелла", АК "Рубин", ПКП "Вэлко-2000", "УК "Индустриальный парк Камские Поляны" и "НПП Старт им. А. И. Яскина" - получили одобрение экспертного совета ФРП по программе "Лизинговые займы", предполагающей приобретение технологического оборудования в лизинг под 1% годовых.

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