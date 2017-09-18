Татарстан и США за I полугодие 2017 года вдвое нарастили товарооборот

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между США и Татарстаном вырос более чем в два раза по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщил в понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с делегацией законодательного собрания штата Нью-Йорк (США).

"Экономические показатели по нашему товарообороту растут. По итогам первого полугодия мы в два с лишним раза (2,1 раза) нарастили объемы торгового оборота", - сказал он.

По данным Приволжского таможенного управления, торговый оборот между США и Татарстаном за первое полугодие текущего года составил $436 млн, за аналогичный период 2016 года - $205,9 млн.

По словам Минниханова, Татарстан активно взаимодействует с американскими компаниями в разных сферах. Представители бизнеса США за последние годы разместили свои предприятия в особых экономических зонах республики. Кроме того, как считает глава республики, Татарстану интересен опыт США в развитии цифровой экономики, искусственного интеллекта, агропромышленного комплекса, медицины.

Глава республики добавил, что в октябре делегация Татарстана планирует посетить Техас и Сан-Франциско для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.