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Новый налоговый режим для нефтяников будут вводить в 2018 году

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:10 дата обновления: 18 сентября, 16:39 UTC+3

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что льгот для обводненных месторождений в проекте бюджета на 2018 год не предусмотрено

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новый налоговый режим для нефтяников - налог на добавленный доход (НДД) - будет вводиться в 2018 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Минфин предлагает обсуждать льготы по обводненным месторождениям в рамках налога на добавленный доход. "По обводненным месторождениям есть сейчас ряд льгот, по отдельным позициям, но не 50% по НДПИ. Таких льгот сейчас нет. Есть другие льготы в части обводненных месторождений. Мы предлагаем вопрос обводненности решать в рамках налога на дополнительный доход", - сказал министр.

Силуанов сообщил, что льгот для обводненных месторождений в проекте бюджета РФ на 2018 год пока не предусмотрено. "По этому вопросу в правительстве еще пока нет решения. И льготы по обводненным месторождениям в следующем бюджете пока не предусмотрены", - сказал министр финансов.

Дискуссии о льготах на обводненные месторождения идут в правительстве с 2016 года. Первым идею снизить ставку по НДПИ на добычу на месторождениях с высокой обводненностью в прошлом году предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Однако Минфин выступил против льгот. Силуанов оценивал возможные ежегодные потери бюджета от них в 130 млрд рублей.

В то же время в Минэнерго идею о льготах поддерживают и считают, что выпадающие доходы удастся компенсировать за счет роста добычи на этих месторождениях.

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер говорил, что ведомствам так и не удалось прийти к консенсусу по поводу законопроекта. Решение должно принять "руководство страны", отмечал он.

Законопроект, внесенный в правительство, подразумевает выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ. Льготы могут распространяться на пять месторождений: Самотлор ("Роснефть"), Федоровское ("Сургутнефтегаз"), Суторминское ("Газпром нефть"), Тевлинско-Русскинское ("Лукойл") и Ватинское ("Славнефть"). Уровень остаточных запасов нефти у этих месторождений составляет от 110-115 млн тонн для ХМАО и от 90 млн тонн для ЯНАО, выработанность в пределах 50-80%, а обводненность - более 85%.

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Сечин, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович
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