Эксперт: возобновляемые источники энергии будут важны для арктических поселков России

ХЕЛЬСИНКИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Возобновляемые источники энергии могут стать важным ресурсом энергоснабжения удаленных поселков в арктических регионах России. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в рамках открывшегося в финской столице трехдневного Арктического энергетического саммита, который собрал десятки политиков, бизнесменов и экспертов из разных стран мира.

"Важно сказать, что так называемая малая энергетика - совсем маленькие установки - развиваются там [на Крайнем Севере] достаточно успешно, от Мурманска до Камчатки. Не говоря уже о том, что "Газпром" и другие компании уже несколько сотен подобных установок поставили, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе. А вот с большой энергетикой, где речь идет о сотнях киловатт и больше, история сложнее", - сказал он.

Приспособиться к суровым условиям

По его словам, крупные установки, такие как, например, ветряки, "должны выдерживать низкие температуры и штормовые ветра", а большие солнечные панели - снег и пыль.

"Говоря о ветряной энергетике, нужно понимать, что возникают очень серьезные технические проблемы, когда ветер поднимается до 40-50 метров в секунду и держатся низкие температуры. Здесь по сути мы еще только на этапе накопления опыта", - считает Кокорин. Он отметил, что сейчас в трех городах РФ - Анадыре, Тикси и Лабытнанги - установлены три ветростанции по несколько генераторов в каждой. "Если они сумеют года три проработать надежно и устойчиво, то это будет хороший опыт, который будет воспроизводиться в других местах", - полагает эксперт.

"А ведь до этого в Тикси был ветряк, но он сломался, не смог там работать, то же самое было в Анадыре - то есть поломок очень много. Сейчас мы на этапе выяснения того, как к особо суровым условиям можно технически приспособиться на практике", - пояснил он.

По солнечной энергетике, продолжил Кокорин, в лидерах находится Якутия. "Там и наибольший солнечный потенциал, и достигнут неплохой прогресс", - говорит специалист.

Он считает, что Россия вряд ли мы сможет воспользоваться опытом других стран в строительстве установок генерации ветряной и солнечной энергии в тяжелых условиях Крайнего Севера из-за разницы климатических условий. "На арктическом побережье Аляски условия, конечно, тоже не сахар, но там и опыта практически нет, то есть все- таки с технической точки зрения мы должны действовать сами", - отмечает он, приводя в пример опыт сотрудничества компании "РАО Энергетические системы Востока" с японскими компаниями по работе ветряков, опыт частно-государственного партнерства в Якутии.

Зависимость от северного завоза

Кокорин подчеркнул, что на потребность в увеличении использования возобновляемой энергетики влияет такое явление, как изменение климата.

"Скажем, ноябрь в Якутии потеплел за 40 лет в среднем на 5-7 градусов. Это означает, что доставить топливо в ноябре, когда замерзают зимние дороги, проложенные по рекам - по льду, труднее, чем было раньше, и это будет только усложняться. Главный драйвер здесь, наличие которого признают все, - это уменьшение риска северного завоза (доставки в удаленные районы Крайнего Севера топлива и продовольствия - прим. ТАСС) - гибели бензовозов, а то и людей. Если в свете этого риска возобновляемая энергетика будет развиваться все больше именно в самых удаленных поселках, то мы этот риск снизим, и это уже будет хороший шаг вперед", - уверен эксперт.

При этом, по его словам, "если говорить об Арктике, то тут нужно гнаться в развитии возобновляемой энергетики не за количеством - оно всегда будет относительно невелико". "Речь идет прежде всего об удаленных поселках, зависящих от северного завоза и где доставка топлива наиболее рискованна", - уточнил он.

Увеличение доли возобновляемых источников

В июне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, выступая в Хельсинки на Мировом форуме циркулярной экономики, сообщил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны в течение следующих пяти лет. Сейчас она составляет около 1,5%, но в течение пяти лет планируется приблизиться к 5%.