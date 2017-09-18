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Бабич: Прикамье может стать полигоном по внедрению цифровой экономики во все сферы жизни

Экономика и бизнес
18 сентября, 16:21 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 18, сентября. /ТАСС

По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО, Пермский край по своему потенциалу - "один из лучших регионов в стране"

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ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Пермский край может стать полигоном России по внедрению цифровой экономики во все сферы жизни. Об этом сообщил в понедельник журналистам после церемонии инаугурации губернатора Прикамья Максима Решетникова полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

"Мы сейчас с Максимом Геннадьевичем (Решетниковым) думаем и согласовываем с правительством РФ идею о том, что цифровая экономика, которую сейчас везде внедряют, должна стать визитной карточкой Пермского края. И Пермский край может быть полигонной, экспериментальной площадкой в целом для страны, где цифровая экономика будет внедряться не только в органах управления, а во всех сферах жизни людей: образовании, управлении, экономическом планировании, телекоммуникациях, интернете и т. д. Для этого все есть", - сказал он.

По словам Бабича, Пермский край по своему потенциалу - "один из лучших регионов в стране".

"Заложены фундаментальные вещи, начиная от образования, интеллектуальной элиты, до цифрового кластера, который здесь сформирован, который сегодня конкурирует не только в рамках России, но и на мировом уровне", - отметил полпред.

Ранее, 8 сентября, президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где ознакомился с развитием цифровой экономики в регионе и встретился с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. По итогам встречи Путин согласился с предложением IT-сообщества об организации в Перми федерального центра робототехники.

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Персоны
Бабич, Михаил Викторович Решетников, Максим Геннадьевич
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