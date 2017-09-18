"Газпром" инвестирует 2,6 млрд рублей в проекты на территории Ставрополья

ТАСС, 18 сентября. ПАО "Газпром" инвестирует 2,6 млрд рублей в газотранспортные проекты на территории Ставропольского края в 2017 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании по итогам рабочей встречи в Санкт-Петербурге председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора края Владимира Владимирова.

"В частности, речь шла о развитии расположенного на территории региона крупного газотранспортного узла, через который обеспечивается транспортировка газа в 12 регионов страны, а также на экспорт - в Армению и Турцию. В 2017 году инвестиции компании в газотранспортные проекты на территории края составят около 2,6 млрд руб.", - уточняется в сообщении.

В 2012-2016 годах "Газпром" направил на развитие газотранспортного узла 53,8 млрд рублей. Продолжается и проект расширения сети газонаполнительных компрессорных станций в регионе, на данный момент она включает в себя 13 объектов, ведется строительство станции в Кисловодске и подготовка к строительству в Ставрополе и поселке Иноземцево.

Уровень газификации Ставропольского края на сегодняшний день достиг 99,8%. На встрече была отмечена необходимость принятия региональными властями мер по укреплению платежной дисциплины потребителей и погашению просроченной задолженности за поставленный газ, которая на 1 августа 2017 года составила 2,82 млрд руб.

Как сообщалось, в 2017 году край вошел в число пилотных регионов по переводу автомобилей "Почты России" на газомоторное топливо. Соглашение между "Почтой России" и "Газпромом" о сотрудничестве в области использования газомоторного топлива было подписано в феврале этого года на инвестиционном форуме в Сочи. Пилотными регионами в реализации проекта стали Ставрополье и Татарстан. "Почта России" проведет анализ результатов газификации транспорта и примет решение о формировании дальнейших совместных проектов с "Газпромом" в других регионах России.