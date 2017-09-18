Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" купил акции компании на 18 млн рублей

Роухани: США "дорого заплатят", если Трамп откажется от ядерной сделки с ИраномМеждународная панорама 18 сентября, 19:27
Самый устойчивый итальянский бренд одежды определят в МиланеСоциальная ответственность 18 сентября, 19:17
Суд отклонил иск родственников Рауля Валленберга к ФСБОбщество 18 сентября, 19:08
Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата ЕвропыСпорт 18 сентября, 19:01
Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусстваКультура 18 сентября, 18:58
В Израиле представили новый четырехтонный беспилотный танкМеждународная панорама 18 сентября, 18:51
В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%Новости партнеров 18 сентября, 18:51
Рост не по плану: доход от акциза на топливо поможет строительству дорогЭкономика и бизнес 18 сентября, 18:50
ВВС США подтвердили крушение самолета и гибель пилота на базе в НевадеПроисшествия 18 сентября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" по переработке и сбыту Равиль Маганов 13 сентября приобрел акции компании на 17,814 млн рублей, говорится в материалах "Лукойла".
Маганов приобрел 6,047 тыс. акций на Московской бирже.
Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).