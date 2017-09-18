Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" купил акции компании на 18 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" по переработке и сбыту Равиль Маганов 13 сентября приобрел акции компании на 17,814 млн рублей, говорится в материалах "Лукойла".

Маганов приобрел 6,047 тыс. акций на Московской бирже.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).