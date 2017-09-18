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"Зарубежнефть" досрочно погасила €100 млн из кредита ВЭБ

Экономика и бизнес
18 сентября, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Пресс-служба компании сообщила, что досрочное погашения стало возможным благодаря повышению эффективности деятельности организации

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Зарубежнефть" досрочно погасила €100 млн из кредита на общую сумму €370 млн, выданного ВЭБ, сообщает компания.

"Проведение досрочного погашения стало возможным за счет повышения эффективности деятельности компании и, как следствие, роста ключевых экономических показателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

За последние три года чистый денежный поток компании достиг уровня 10 млрд рублей, добыча ежегодно растет на 2-3%.

Остаток суммы в размере €270 млн будет погашен по графику - до 2027 года, отмечают в компании.

"Зарубежнефть" увеличила добычу нефти в первом полугодии 2017 года с учетом доли в совместных предприятиях на 4% год к году - до 2,65 млн тонн н.э. Выручка по МСФО увеличилась на 22% - до 30,66 млрд руб., EBITDA выросла на 32% - до 7,43 млрд. руб. Показатель прибыли компания не указывала.

В 2016 году компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 21% - до 6,4 млрд рублей.

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