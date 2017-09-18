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Forbes: лондонский суд принял иск бывшего сотрудника "Фосагро" к акционерам холдинга

Экономика и бизнес
18 сентября, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Игорь Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость, а также $8 млн наличными за оказанные компании услуги, сообщает журнал

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иск бывшего менеджера "Фосагро" Игоря Сычева к компании, ее основному владельцу Андрею Гурьеву и миноритарию компании Игорю Антошину, сообщает Forbes со ссылкой на копию иска и документы суда.

По данным издания, Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость и $8 млн наличными за оказанные "Фосагро" услуги по урегулированию налоговых споров.

Истцами выступают Сычев и его белизский офшор Verlox International, ответчиками - Гурьев, Антошин, "Фосагро", а также связанные с ними сейшельский офшор Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd.

На момент подготовки материала ТАСС не удалось связаться с судом и получить копию иска.

В "Фосагро" ТАСС сказали, что компании ничего не известно об иске Сычева. "С текстом иска соответственно мы не знакомы и поэтому комментировать его не можем. Тем не менее, как и раньше заявляла компания, "Фосагро" считала и считает все претензии Сычева надуманными и необоснованными", - сообщили в компании.

По данным издания, конфликт Сычева с акционерами "Фосагро" тянется с 2013 года. По мнению бывшего топ-менеджера, компания должна ему 1% своих акций и $8 млн за разрешение спора "Апатита" на 17 млрд руб. В самом "Фосагро" считают, что Сычев эти средства незаконно вымогает. По данным истца, в марте 2016 года он вынужден был выехать на Украину, а в мае - в Великобританию. С сентября 2016 года Сычев проживает в Латвии, где имеет временный вид на жительство и добивается статуса беженца.

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