"ВИМ-Авиа" уходит с рынка авиаперевозок Магаданской области

Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборонуМеждународная панорама 19 сентября, 7:31
Политический лидер Мьянмы осудила нарушения прав человека в штате РакхайнМеждународная панорама 19 сентября, 7:24
Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 получат от государства по 4 млн рублейСпорт 19 сентября, 6:34
Сухо, ветрено и до 16 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 19 сентября, 6:05
Трехкратному олимпийскому чемпиону по борьбе Александру Карелину исполняется 50 летСпорт 19 сентября, 5:49
Хиллари Клинтон допустила возможность оспорить итоги президентских выборов в СШАМеждународная панорама 19 сентября, 5:06
Скончался российский ученый Виктор КременюкОбщество 19 сентября, 4:50
Госдеп анонсировал вторую встречу Лаврова и Тиллерсона на полях ГА ООНМеждународная панорама 19 сентября, 4:44
Могерини: соглашение по иранскому атому принадлежит всему миру, а не СШАМеждународная панорама 19 сентября, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 сентября. "ВИМ-Авиа" с 10 октября прекращает полеты в Магадан, сообщил во вторник мэр города Юрий Гришан.
"Мы провели переговоры с руководством авиакомпании, нам сообщили, что с 10 октября 2017 года "ВИМ-Авиа" перестанет выполнять авиарейсы в Магадан. Они передадут пассажиров, которые приобрели ранее авиабилеты на другие авиарейсы", - сказал Гришан, чьи слова приводит пресс-служба магаданской мэрии.
"Это была единственная авиакомпания, которая подписала с мэрией города Магадана соглашение, фиксирующее максимальную цену для перевозки бюджетников в отпускную кампанию, и тех денежных средств, которые были заложены в бюджет города, вполне хватило, чтобы на 100% обеспечить наших горожан билетами для проезда в отпуск", - отметил Гришан.
По словам главы города, прекращение полетов "ВИМ-Авиа" создаст серьезные трудности в организации перевозок.
В июне сообщалось, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный пожаловался на перевозчика в Росавиацию из-за регулярных отмен и задержек рейсов.