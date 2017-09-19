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"ВИМ-Авиа" уходит с рынка авиаперевозок Магаданской области

Экономика и бизнес
19 сентября, 7:42 UTC+3 ТАСС

Ранее губернатор региона Владимир Печеный пожаловался на перевозчика в Росавиацию

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ТАСС, 19 сентября. "ВИМ-Авиа" с 10 октября прекращает полеты в Магадан, сообщил во вторник мэр города Юрий Гришан.

"Мы провели переговоры с руководством авиакомпании, нам сообщили, что с 10 октября 2017 года "ВИМ-Авиа" перестанет выполнять авиарейсы в Магадан. Они передадут пассажиров, которые приобрели ранее авиабилеты на другие авиарейсы", - сказал Гришан, чьи слова приводит пресс-служба магаданской мэрии.

"Это была единственная авиакомпания, которая подписала с мэрией города Магадана соглашение, фиксирующее максимальную цену для перевозки бюджетников в отпускную кампанию, и тех денежных средств, которые были заложены в бюджет города, вполне хватило, чтобы на 100% обеспечить наших горожан билетами для проезда в отпуск", - отметил Гришан.

По словам главы города, прекращение полетов "ВИМ-Авиа" создаст серьезные трудности в организации перевозок.

В июне сообщалось, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный пожаловался на перевозчика в Росавиацию из-за регулярных отмен и задержек рейсов.

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