Власти Оренбургской области попросили провести интервенции на зерно

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Глава Оренбургской области Юрий Берг обратился к федеральным властям с просьбой провести интервенции на зерно. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов.

"Ждем цены на зерно, она будет, в этом нет сомнений, губернатор Юрий Берг обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву с письмом о том, что необходимы срочные интервенции. Сегодня цена по интервенции устраивает сельхозтоваропроизводителей", - сказал он.

Маслов привел пример, что пшеница третьего класса по интервенции идет по цене 10,3 тыс. рублей за тонну.

"А по факту на сегодняшний день цена колеблется от 4 до 5 тыс. рублей за тонну в зависимости от расстояния, при себестоимости 5-6 тыс. рублей", - пояснил министр.

В текущем году аграрии Оренбургской области уже собрали урожай зерна на четверть больше, чем было запланировано - почти 4 млн тонн. Такой рекорд поставлен впервые за последние 20 лет, учитывая годы неурожая из-за набегов саранчи и засухи. Четыре района региона уже завершили уборку урожая, всего убрано 91% площади.

Средняя урожайность составляет 16,6 центнера с гектара. Общая посевная площадь в области в этом году превысила 4,2 млн га. В 2016 году валовой сбор зерна превышал 3,2 млн тонн с ростом на 45% к показателю 2015 года. Урожай озимых культур в 2016 году составил более 1,6 млн тонн или 32% от общего валового сбора.

Интервенции

Как сообщалось ранее, Минсельхоз РФ планирует определиться с мерами по стабилизации снижающихся цен на зерно, в числе которых закупки в интервенционный фонд, в начале октября. Минсельхоз с начала 2017 года заявляет о готовности провести закупочные зерновые интервенции, если этого потребует ситуация на рынке. В последнее время наблюдается тенденция к снижению цен на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка.

Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.