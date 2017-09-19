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Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился до 58,04 рубля

Экономика и бизнес
19 сентября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Курс евро вырос до 69,6 рубля

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 58,04 рубля.

Курс евро с открытием торгов вырос на 10 копеек, до 69,60 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов опустился на 0,1%, до 2057,2 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,36% и достиг уровня 1115,06 пункта.

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