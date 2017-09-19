Претендовать на средства от роста топливных акцизов смогут дорожные проекты всех регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Претендовать на дополнительные средства от повышения топливных акцизов смогут дорожные проекты во всех регионах России, заявил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Нева-2017".

"Я бы говорил не о конкретных проектах, а о сбалансированности дополнительных доходов региональных дорожных фондов. И сегодня практически во всех субъектах РФ есть ряд проектов по развитию дорожной сети и приведению ее в нормативное состояние", - сказал он, отвечая на вопрос, на какие проекты могут быть направлены дополнительные доходы от роста акцизов.

Соколов подчеркнул, что именно в этом направлении сейчас необходимо концентрировать финансовые ресурсы, поэтому Минтранс поддерживает любые решения, направленные на увеличение финансирования дорожных фондов субъектов.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщил, что дополнительные доходы бюджета РФ в 2018 году от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо составят 40 млрд рублей. Ранее Минфин предложил постепенное повышение акцизов на топливо с 2018 года - по 50 копеек за литр с 1 января и 1 июля.

По словам министра финансов Антона Силуанова, эти средства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по РФ.

Решение о повышении акцизов учтено в проекта бюджета на 2018-2020 годы, принятом правительством, говорили в Минфине.

По данным источников газеты "Ведомости", рост акцизов на топливо, в частности, может привести к тому, что средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.

С 1 июня 2016 года в России изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет такие доходы поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%. До этого 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей) зачислялись в региональные бюджеты.