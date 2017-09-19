Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Претендовать на средства от роста топливных акцизов смогут дорожные проекты всех регионов

Экономика и бизнес
19 сентября, 11:31 дата обновления: 19 сентября, 12:19 UTC+3

По словам министра транспорта Максима Соколова, речь идет о "сбалансированности дополнительных доходов региональных дорожных фондов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Претендовать на дополнительные средства от повышения топливных акцизов смогут дорожные проекты во всех регионах России, заявил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Нева-2017".

"Я бы говорил не о конкретных проектах, а о сбалансированности дополнительных доходов региональных дорожных фондов. И сегодня практически во всех субъектах РФ есть ряд проектов по развитию дорожной сети и приведению ее в нормативное состояние", - сказал он, отвечая на вопрос, на какие проекты могут быть направлены дополнительные доходы от роста акцизов.

Соколов подчеркнул, что именно в этом направлении сейчас необходимо концентрировать финансовые ресурсы, поэтому Минтранс поддерживает любые решения, направленные на увеличение финансирования дорожных фондов субъектов.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин сообщил, что дополнительные доходы бюджета РФ в 2018 году от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо составят 40 млрд рублей. Ранее Минфин предложил постепенное повышение акцизов на топливо с 2018 года - по 50 копеек за литр с 1 января и 1 июля.

По словам министра финансов Антона Силуанова, эти средства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по РФ.
Решение о повышении акцизов учтено в проекта бюджета на 2018-2020 годы, принятом правительством, говорили в Минфине.

По данным источников газеты "Ведомости", рост акцизов на топливо, в частности, может привести к тому, что средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.

С 1 июня 2016 года в России изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет такие доходы поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%. До этого 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей) зачислялись в региональные бюджеты.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-ходока в Москве
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
5
Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене внутрисетевого роуминга
6
Порошенко заявил, что Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону
7
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
Темы дня
Новости партнеров
Реклама